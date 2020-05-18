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Яну Рудковскую и Евгения Плющенко «довёл до истерики» набранный за время самоизоляции вес

Отечественный музыкальный продюсер Яна Рудковская на странице в Instagram поделилась очередным юмористическим роликом, снятым с супругом Евгением Плющенко во время самоизоляции. Пара продемонстрировала, как вес, набранный за период карантина, «довёл их до истерики».
Яну Рудковскую и Евгения Плющенко «довёл до истерики» набранный за время самоизоляции вес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко, продолжающие соблюдать рекомендованный режим самоизоляции, в последнее время часто радуют подписчиков в соцсети шуточными видео, снятыми в домашних условиях. Нередко вместе с родителями в кадре появляется и 7-летний сын Александр, которого в семье называют Гном Гномыч. Недавно супруги показали «истерику» от взвешивания, по очереди ставая на напольные весы и громко крича от увиденного результата.

В комментариях некоторые фолловеры пишут, что Рудковская и Плющенко очень чётко передали их собственные эмоции от взвешивания. Другие же благодарят супругов за пример, говоря, что теперь точно ещё долго не встанут на весы, так как, скорее всего, не меньше продюсера и фигуриста будут шокированы набранным за время карантина весом, пишет Nation News.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:47

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