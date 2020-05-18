В трех городах Кузбасса из-за выбросов вводят режим «черного неба»





В региональном правительстве рассказали, что режим «черного неба» позволит сократить вредные выбросы на 15-20%. Первым к нормальной жизни вернется областной центр. В остальных городах ограничения продлятся до 20 мая.В Минэкологии отметили, что синоптики ожидают в трех городах Кемеровской области погодные условия первой степени опасности. При такой обстановке загрязняющие и вредные для здоровья вещества накапливаются в воздухе.