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Автомобили от «АвтоВАЗа» снова поднялись в цене

После апрельского подорожания модельные линейки от «АвтоВАЗа» снова поднялись в цене. По словам источников, стоимость отечественных автомобилей увеличилась на 1%.

Как сообщают в одном из аналитических агентств, майское подорожание отразилось на почти всей продукции «АвтоВАЗа». Исключением стал лишь кроссовер 4x4 Bronto, который можно приобрести на рынке России за 722 тысячи рублей. Что же касается остальных линеек, то здесь отмечается рост цен в среднем на 5-18 тысяч рублей. Больше всего подорожало семейство Vesta: Cross, SW, SW Cross, CNG и Sport получили прибавку к стоимости в размере 8-18 тысяч рублей.

Аналогичные показатели наблюдаются с XRAY Cross и LADA XRAY, в то время как LADA 4x4, Largus, Largus Cross, Largus CNG и Largus Cross CNG увеличились в цене на 5-12 тысяч рублей. Меньше всего "пострадала" от изменений в прайс-листе 5-дверная 4x4 Urban, владельцем которой можно стать за 685 тысяч рублей. Из-за режима самоизоляции и волнений на мировом рынке темпы реализации LADA в апреле упали на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что и является основной причиной повышения цен.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:00

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