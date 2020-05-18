Под Волгоградом мужчина из мести порезал ножом детей сожительницы
Под Волгоградом 23-летний мужчина из мести и обиды сильно порезал ножом детей своей 26-летней сожительницы. Об инциденте, произошедшем в поселке Коммунар Ленинского района, рассказали в СУ СКР.
Сообщается, женщина поссорилась с молодым избранником и ушла к матери в соседний дом. Ее 4-летний сын и 5-летняя дочь остались с сожителем родительницы. Злоумышленник, заметив детей, взял на кухне нож и ударил малолетнюю девочку в область предплечья и грудины. Ее брату мужчина порезал палец.
Как рассказала старший помощник главы СКР Наталья Рудник, пострадавшим оказана медицинская помощь. Их жизням ничего не угрожает. Уголовное дело заведено по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда несовершеннолетним». Подозреваемый арестован и дожидается суда.
Сообщается, женщина поссорилась с молодым избранником и ушла к матери в соседний дом. Ее 4-летний сын и 5-летняя дочь остались с сожителем родительницы. Злоумышленник, заметив детей, взял на кухне нож и ударил малолетнюю девочку в область предплечья и грудины. Ее брату мужчина порезал палец.
Как рассказала старший помощник главы СКР Наталья Рудник, пострадавшим оказана медицинская помощь. Их жизням ничего не угрожает. Уголовное дело заведено по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда несовершеннолетним». Подозреваемый арестован и дожидается суда.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:31