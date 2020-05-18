Эксперты рассказали, как эффективно сэкономить при покупке смартфона





Специалисты говорят, что не обязательно гнаться за недавно презентованными флагманами, когда есть более доступные варианты. Сэкономить и ни в чем не потерять вполне возможно, если отдать предпочтение старым моделям, которые вышли год или два тому назад. Известно, что производители чаще обновляют недорогие линейки, поэтому подобный вариант позволит юзеру оставаться на острие технологий. Нужно также определиться с приоритетами по поводу качества камеры, автономности, производительности и поддержки последних видеоигр.Нельзя также забывать о различных акциях и спецпредложениях, которые можно отслеживать в режиме онлайн. Зачастую аппараты в России стоят намного дороже иностранных аналогов, которым и следует отдавать предпочтения. Покупателю необходимо обращать внимание на те магазины, которые предусматривают внушительный кэшбэк. Наконец, рекомендуется не отбрасывать вариант с «восстановленными» смартфонами от iPhone, на которых все еще распространяется гарантия.