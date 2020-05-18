Актрисе Татьяне Васильевой может грозить штраф за побег из больницы





У Татьяны Васильевой медики диагностировали пневмонию и сделали тест на коронавирус COVID-19. Результатов она не дождалась и, как объяснила журналистам программы «Ты не поверишь!», ушла из больницы, так как опасалась заражения от кашляющих в соседних палатах пациентов. Васильева лечится дома, принимает назначенные врачом препараты и соблюдает режим самоизоляции, отметив, что «взаперти» ей осталось сидеть всего 3 дня, а самочувствие уже сейчас вполне нормальное, то есть, все симптомы прошли и осталось лишь сделать КТ, но когда и где – пока сказать затрудняется.Между тем в эфире программы прозвучало мнение, что Татьяна Васильева может понести наказание за побег из больницы. Сама же артистка надеется, что обойдётся без штрафа, так как её поведение можно оправдать страхом перед реальной угрозой заражения коронавирусом в стенах медучреждения.