АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роды на фоне пандемии коронавируса: Названы звезды, которые в скором времени станут…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Актрисе Татьяне Васильевой может грозить штраф за побег из больницы

Около недели назад отечественная актриса Татьяна Васильева попала в больницу с кашлем и высокой температурой, державшейся несколько дней. Однако уже утром следующего дня 73-летняя артистка сбежала из медучреждения, за что ей теперь может грозить штраф в размере около 5 тысяч рублей.
Актрисе Татьяне Васильевой может грозить штраф за побег из больницы

У Татьяны Васильевой медики диагностировали пневмонию и сделали тест на коронавирус COVID-19. Результатов она не дождалась и, как объяснила журналистам программы «Ты не поверишь!», ушла из больницы, так как опасалась заражения от кашляющих в соседних палатах пациентов. Васильева лечится дома, принимает назначенные врачом препараты и соблюдает режим самоизоляции, отметив, что «взаперти» ей осталось сидеть всего 3 дня, а самочувствие уже сейчас вполне нормальное, то есть, все симптомы прошли и осталось лишь сделать КТ, но когда и где – пока сказать затрудняется.

Между тем в эфире программы прозвучало мнение, что Татьяна Васильева может понести наказание за побег из больницы. Сама же артистка надеется, что обойдётся без штрафа, так как её поведение можно оправдать страхом перед реальной угрозой заражения коронавирусом в стенах медучреждения.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ева Мендес продемонстрировала макияж, сделанный её…
В трех городах Кузбасса из-за выбросов вводят режим «черного…
Куценко опубликовал архивное фото со съемок фильма…
Татьяна Тарасова поддержала больную коронавирусом Татьяну Навку: "Слушай советы…
Под Волгоградом мужчина из мести порезал ножом детей…
Ксения Собчак: "Смысл существования критиков-комментаторов — это создавать сопротивление, чтобы плыть вперед было…
Эксперты рассказали, как эффективно сэкономить при покупке…
Актрисе Татьяне Васильевой может грозить штраф за побег из…
Учёные рассказали о технике создания купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре во…
Лариса Лужина не приехала проститься с умершим от коронавируса экс-супругом Валерием…
В Сети вспомнили о прототипе российского танка, который мог «пережить» ядерный…
Роман Макеев изменил татуировку с именем Алёны Савкиной на имя Селены…
Специалисты рассказали, в каком случае необходима замена…
Рэпер T-killah едва не лишился зрения во время съемок…
В России стартовал приём заказов на Volkswagen Polo нового…
Полина Гагарина рассталась с Дмитрием…
Михаил Мишустин оценил готовность к снятию карантина по…
Кристина Асмус в прошлом была поклонницей Валерия…
Isuzu отзывает более 80 пикапов D-Max с авторынка…
Realme готовит к анонсу новые беспроводные наушники-вкладыши Buds…
Елена Малышева шокировала изможденным от работы внешним…
В Marvel Games прокомментировали слухи о разработке игры про…
Сын Ирины Цывиной закатил шумную вечеринку вскоре после смерти…
Дизайн нового iPhone 12 засветился на…
Алёна Савкина кинула игрушку и рассекла голову сыну…
Анна Семенович о травме ноги: "Это обычное растяжение связок и скоро все…
Российский магазин Vivo открылся на площадке…
Станислав Садальский️ высказался о допуске продукции с ГМО в Россию: "Молодых подпортит и сделает их…
Просмотреть все новости