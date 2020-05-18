Бочкарева осудила Муцениеце за вынос на публику скандалов с Прилучным

«Я считаю, что все семейные проблемы должны оставаться дома. Если ты вынесла ссору из избы, значит неправильно повела себя как жена. Он отец и глава семейства, неужели трудно решить с любимым все проблемы внутри своего микрогосударства?» - заявила Бочкарева в передачи «Звезды сошлись».





Михаил Полицеймако рассказал, что давно работает с Прилучным. Актер производит впечатление уравновешенного, воспитанного, адекватного человека, а не «монстра», которым его пытается сделать в глазах окружающих Муцениеце.Светлана Пермякова призналась, что от прочитанного о браке актеров в соцсетях у нее волосы встают дыбом. Актриса не хочет влезать в чужие разборки, поэтому призывает супругов перестать делиться своими проблемами и научиться решать их самостоятельно.