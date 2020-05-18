В Сети вспомнили о прототипе российского танка, который мог «пережить» ядерный взрыв





Американские журналисты из издания The National Interest сообщили, что советские конструкторы еще в 1950-х годах создали первые образцы Объекта 279 - танка, способного выдержать воздействие ОМП. Помимо общей брони в 270 миллиметров, башня была укреплена 320-миллиметровыми металлическими пластинами. По мнению автора публикации Калеба Ларсона, столь уникальная боевая машина получила бы невероятное преимущество в случае ядерной войны. Если подобная техника пройдет модернизацию, то она станет вполне способным конкурентом для современных танков.На вооружении Объекта 279 числилось нарезное орудие диаметром в 130 миллиметров. Подобные габариты удивили специалистов, ведь даже эффективный M1 Abrams имеет 120-миллиметровую пушку. Все же, главной особенностью танка стала его поразительная маневренность: четыре гусеницы позволяли снизить давление на грунт и обеспечить движение даже в условиях непроходимой местности. В этом плане машине помогал двигатель мощностью 1000 л. с. При этом вес и дисковая форма танка предотвращали его переворачивание даже при воздействии ударной волны от ядерного взрыва.