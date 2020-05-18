Михаил Полицеймако: «Для поддержания формы на карантине в сексе нужно использовать неудобные позы»





Михаил Полицеймако наравне со многими россиянами соблюдает рекомендованный режим самоизоляции и в этот период позволяет себе некоторые «излишества», к примеру, кушать любимые блюда. Поэтому артист немного обеспокоен, что может после карантина утратить форму, хотя и имеет на этот случай «эффективный рецепт похудения». Полицеймако говорит, что решением проблемы с лишним весом может стать секс, однако к данному вопросу нужно подходить правильно, выбирая сложные и неудобные позы, чтобы быстрее получить нужный результат.В марте этого года Михаил Полицеймако в четвёртый раз стал отцом - вторая супруга актёра родила третью дочь. В семье артиста живёт его 17-летний сын Никита, рождённый в первом браке, и три девочки от второй жены – Эмилия, София и Мария.