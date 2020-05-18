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Михаил Полицеймако: «Для поддержания формы на карантине в сексе нужно использовать неудобные позы»

Отечественный актёр театра и кино, телеведущий Михаил Полицеймако поделился советом, как можно эффективно поддерживать форму во время карантина. Артист с юмором говорит, что в этом случае поможет секс, но предпочтение стоит отдавать неудобным позам, чтобы сжечь больше калорий.
Михаил Полицеймако: «Для поддержания формы на карантине в сексе нужно использовать неудобные позы»

Михаил Полицеймако наравне со многими россиянами соблюдает рекомендованный режим самоизоляции и в этот период позволяет себе некоторые «излишества», к примеру, кушать любимые блюда. Поэтому артист немного обеспокоен, что может после карантина утратить форму, хотя и имеет на этот случай «эффективный рецепт похудения». Полицеймако говорит, что решением проблемы с лишним весом может стать секс, однако к данному вопросу нужно подходить правильно, выбирая сложные и неудобные позы, чтобы быстрее получить нужный результат.

В марте этого года Михаил Полицеймако в четвёртый раз стал отцом - вторая супруга актёра родила третью дочь. В семье артиста живёт его 17-летний сын Никита, рождённый в первом браке, и три девочки от второй жены – Эмилия, София и Мария.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:31

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