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Рэпер T-killah едва не лишился зрения во время съемок видеоролика

T-killah решил запечатлеть на видео сжигание ковра с использованием бензина. Российский рэпер едва не лишился зрения во время съемок экспериментального ролика.

На странице Intagram Александра Тарасова, более известного под псевдонимом T-killah, появился необычный видеоролик, из-за съемок которого рэпер мог серьезно травмироваться. На кадрах видно, как исполнитель обливает старый ковер бензином и поджигает его зажигалкой. Поскольку музыкант не рассчитал нужное количество горючего, огонь едва не перекинулся на него самого. К счастью, артист отделался лишь подпаленными волосами.

"Не ожидал, что огонь будет настолько сильным", - признался Тарасов. Блогер говорит, что недавно сделал перестановку в собственном доме и хотел записать процесс "уничтожения" старых вещей на видео. Таким образом рэпер намеревался сделать экспериментальный ролик для популярного приложения TikTok. Стоит отметить, что недавний отпуск T-killah в Индонезии тоже не обошелся без инцидентов. Тогда исполнитель пострадал от ядовитого укуса экзотического насекомого.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:51

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