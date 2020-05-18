Рэпер T-killah едва не лишился зрения во время съемок видеоролика

На странице Intagram Александра Тарасова, более известного под псевдонимом T-killah, появился необычный видеоролик, из-за съемок которого рэпер мог серьезно травмироваться. На кадрах видно, как исполнитель обливает старый ковер бензином и поджигает его зажигалкой. Поскольку музыкант не рассчитал нужное количество горючего, огонь едва не перекинулся на него самого. К счастью, артист отделался лишь подпаленными волосами."Не ожидал, что огонь будет настолько сильным", - признался Тарасов. Блогер говорит, что недавно сделал перестановку в собственном доме и хотел записать процесс "уничтожения" старых вещей на видео. Таким образом рэпер намеревался сделать экспериментальный ролик для популярного приложения TikTok. Стоит отметить, что недавний отпуск T-killah в Индонезии тоже не обошелся без инцидентов. Тогда исполнитель пострадал от ядовитого укуса экзотического насекомого.