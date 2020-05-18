Татьяна Тарасова поддержала больную коронавирусом Татьяну Навку: "Слушай советы врачей"
Как известно, экс-фигуристку Татьяну Навку совсем недавно госпитализировали в московскую больницу. У бывшей спортсменки и её супруга Дмитрия Пескова диагностировали коронавирус, поэтому они решили остаться в больнице, дабы не рисковать здоровьем своих родственников. Татьяна Тарасова решила поддержать спортсменку в данной ситуации.
Навка болеет легкой формой коронавирусной инфекции, а у мужа Дмитрия Пескова обнаружили двустороннюю пневмонию. По словам бывшей фигуристки, это показательный пример, ведь мужчины тяжелее переносят COVID-19. Накануне Навку поддержала её коллега – известный тренер Татьяна Тарасова. Она отметила, что фигуристка всегда отличалась сильным и непокорным характером, поэтому призвала её прислушиваться к советам врачей, выполняя все предписания.
Сообщается, что Навка уже идёт на поправку: она больше не жалуется на повышенную температуру, а её состояние значительно улучшилось. Супруга Дмитрия Пескова рассчитывает уже в ближайшее время победить недуг и вернуться домой.
Навка болеет легкой формой коронавирусной инфекции, а у мужа Дмитрия Пескова обнаружили двустороннюю пневмонию. По словам бывшей фигуристки, это показательный пример, ведь мужчины тяжелее переносят COVID-19. Накануне Навку поддержала её коллега – известный тренер Татьяна Тарасова. Она отметила, что фигуристка всегда отличалась сильным и непокорным характером, поэтому призвала её прислушиваться к советам врачей, выполняя все предписания.
Сообщается, что Навка уже идёт на поправку: она больше не жалуется на повышенную температуру, а её состояние значительно улучшилось. Супруга Дмитрия Пескова рассчитывает уже в ближайшее время победить недуг и вернуться домой.