Полина Гагарина рассталась с Дмитрием Исхаковым
Полина Гагарина расстается с 42-летним популярным фотографом Дмитрием Исхаковым. Бракоразводный процесс еще не начался, но супруги уже живут отдельно.
Инсайдеры рассказали, что Гагарина и Исхаков разошлись по неизвестной причине без скандалов, но в компании певицы все равно начались кадровые перестановки. Артистка работала через ООО «Полина Гагарина», оформленное на мужа, а три недели назад его должность заняла Юлия Экс.
Исхаков в разговоре с продюсером Telegram-канала Super не стал комментировать проблемы в личной жизни, но слухи о разводе не опроверг. Судя по всему, суд еще не назначил дату слушания.
Ранее Гагарина показала организованный дома концерт. В выступлении принимала участие дочь исполнительницы Мия.
Инсайдеры рассказали, что Гагарина и Исхаков разошлись по неизвестной причине без скандалов, но в компании певицы все равно начались кадровые перестановки. Артистка работала через ООО «Полина Гагарина», оформленное на мужа, а три недели назад его должность заняла Юлия Экс.
Исхаков в разговоре с продюсером Telegram-канала Super не стал комментировать проблемы в личной жизни, но слухи о разводе не опроверг. Судя по всему, суд еще не назначил дату слушания.
Ранее Гагарина показала организованный дома концерт. В выступлении принимала участие дочь исполнительницы Мия.