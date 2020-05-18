В России стартовал приём заказов на Volkswagen Polo нового поколения





В России Volkswagen Polo доступен в 4-х комплектациях – Exclusive, Status, Respect и Origin. Новое поколение, получившее кузов лифтбек, в сравнении с предыдущим прибавило в стоимости от 100 до 300 тыс. рублей. Для заказа доступна новинка с турбомотором и «атмосферником». Первый генерирует 125 лошадиных сил и работает в паре с 7-ступенчатым «роботом», второй – рабочим объёмом 1,6 л – с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой АКПП. Самой дорогой комплектацией нового Volkswagen Polo является Exclusive, получившая оригинальный дизайн литых дисков диаметром 15 дюймов, цифровую приборную панель, систему бесключевого доступа, современную мультимедиа с шестью динамиками и экраном диагональю 8˝, светодиодную оптику и ряд других решений. Стоимость авто в данной вариации от 1,2 млн рублей.Базовая версия лифтбека получила заднюю и переднюю светодиодные оптики, регулировку водительского сиденья по высоте, пакет «для плохих дорог», дистанционное управление центрального замка и другое. Origin доступна исключительно с МКПП и 90-сильным двигателем. В комплектации Respect ещё присутствует электрический обогрев и регулировка боковых зеркал, кондиционер и подогрев передних сидений. Стоимость в России – от 838 тыс. руб. Исполнение Volkswagen Polo Status можно заказать по цене от 972 тыс. руб. В данной комплектации, кроме всего прочего, предусмотрены климат- и круиз-контроль, кожаная отделка рычага стояночного тормоза и коробки переключения передач, иные оригинальные решения.