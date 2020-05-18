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В России стартовал приём заказов на Volkswagen Polo нового поколения

Официальные дилеры представителя немецкого автопрома компании Volkswagen в России начали приём заказов на лифтбек Polo нового поколения. В зависимости от комплектации стоимость авто варьируется от 792,9 тыс. до 1,2 млн рублей.
В России стартовал приём заказов на Volkswagen Polo нового поколения

В России Volkswagen Polo доступен в 4-х комплектациях – Exclusive, Status, Respect и Origin. Новое поколение, получившее кузов лифтбек, в сравнении с предыдущим прибавило в стоимости от 100 до 300 тыс. рублей. Для заказа доступна новинка с турбомотором и «атмосферником». Первый генерирует 125 лошадиных сил и работает в паре с 7-ступенчатым «роботом», второй – рабочим объёмом 1,6 л – с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой АКПП. Самой дорогой комплектацией нового Volkswagen Polo является Exclusive, получившая оригинальный дизайн литых дисков диаметром 15 дюймов, цифровую приборную панель, систему бесключевого доступа, современную мультимедиа с шестью динамиками и экраном диагональю 8˝, светодиодную оптику и ряд других решений. Стоимость авто в данной вариации от 1,2 млн рублей.

Базовая версия лифтбека получила заднюю и переднюю светодиодные оптики, регулировку водительского сиденья по высоте, пакет «для плохих дорог», дистанционное управление центрального замка и другое. Origin доступна исключительно с МКПП и 90-сильным двигателем. В комплектации Respect ещё присутствует электрический обогрев и регулировка боковых зеркал, кондиционер и подогрев передних сидений. Стоимость в России – от 838 тыс. руб. Исполнение Volkswagen Polo Status можно заказать по цене от 972 тыс. руб. В данной комплектации, кроме всего прочего, предусмотрены климат- и круиз-контроль, кожаная отделка рычага стояночного тормоза и коробки переключения передач, иные оригинальные решения.

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Авто / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:47

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