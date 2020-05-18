Михаил Мишустин оценил готовность к снятию карантина по COVID-19
На данный момент в России наблюдается позитивная динамика заболеваемости COVID-19. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил готовность к снятию карантина.
Очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией отметилось заявлением Михаила Мишустина о том, что эпидемиологическая обстановка в стране остается сложной, но ежедневный рост зараженных удалось остановить. Его мнение поддерживают осторожные оценки экспертов, которые говорят о снижении темпов распространения COVID-19. Особенно низкие показатели наблюдаются в 27 регионах России.
В этих субъектах будут постепенно снимать ограничения, введенные ранее с целью противодействия пандемии. В то же время режим самоизоляции сохранится для граждан старше 65 лет на протяжении долгого времени. Мишустин говорит, что все больше россиян успешно вылечиваются от коронавирусной инфекции и возвращаются из больниц домой. Поэтому необходимо и дальше придерживаться рекомендаций медиков, избегать мест скопления людей и пользоваться антисептиками., сообщает ПолитЭксперт.
Очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией отметилось заявлением Михаила Мишустина о том, что эпидемиологическая обстановка в стране остается сложной, но ежедневный рост зараженных удалось остановить. Его мнение поддерживают осторожные оценки экспертов, которые говорят о снижении темпов распространения COVID-19. Особенно низкие показатели наблюдаются в 27 регионах России.
В этих субъектах будут постепенно снимать ограничения, введенные ранее с целью противодействия пандемии. В то же время режим самоизоляции сохранится для граждан старше 65 лет на протяжении долгого времени. Мишустин говорит, что все больше россиян успешно вылечиваются от коронавирусной инфекции и возвращаются из больниц домой. Поэтому необходимо и дальше придерживаться рекомендаций медиков, избегать мест скопления людей и пользоваться антисептиками., сообщает ПолитЭксперт.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:36