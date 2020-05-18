Isuzu отзывает более 80 пикапов D-Max с авторынка России
Isuzu отзывает более 80 пикапов D-Max, реализованных за последний год, с авторынка России. Сведения о решении компании «Исузу Рус» предоставил Росстандарт.
Isuzu начала отзывную кампанию из-за несоответствия диаметра внутренней крепежной проушины листа задней рессоры. Выявленный недочет при сильных нагрузках может стать причиной деформации детали и срабатыванию ручного тормоза.
Владельцы компании просят водителей, владеющих попавшими под отзыв пикапами, обратиться в ближайший сервисный центр для диагностики и при необходимости оставить машину для устранения дефекта. Замена рессоры выполняется за счет производителя. Проверить, попадает ли конкретный D-Max под кампанию, можно по VIN-коду на двигателе или специализированному сервису на сайте Auto.ru, представленному компанией «Яндекс», передает 32cars.ru.
Isuzu начала отзывную кампанию из-за несоответствия диаметра внутренней крепежной проушины листа задней рессоры. Выявленный недочет при сильных нагрузках может стать причиной деформации детали и срабатыванию ручного тормоза.
Владельцы компании просят водителей, владеющих попавшими под отзыв пикапами, обратиться в ближайший сервисный центр для диагностики и при необходимости оставить машину для устранения дефекта. Замена рессоры выполняется за счет производителя. Проверить, попадает ли конкретный D-Max под кампанию, можно по VIN-коду на двигателе или специализированному сервису на сайте Auto.ru, представленному компанией «Яндекс», передает 32cars.ru.