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"После эфира": Мария Порошина удивила поклонников зажигательным танцем с дочерьми

Актриса Мария Порошина в микроблоге в Instagram поделилась с поклонниками забавной видеозаписью, на которой предстала в компании уже подросших дочерей. Так, дочери знаменитости - Аграфена и Глафира - решили станцевать со звёздной мамой.

Судя по всему, у всей семьи хорошее настроение. Мария Порошина решила кратко и лаконично подписать видеоролик: «После эфира». Стоит отметить, актриса является многодетной матерью. Она воспитывает четырех дочерей - Полину от Гоши Куценко, Серафиму, Аграфену, Глафиру от Ильи Древнова и сына Андрея, имя отца которого она скрывает. На видео Аграфена и Глафира вместе с артисткой исполняют энергичный танец под современную композицию.

Мария Порошина является участницей проекта «Танцы со звездами», по этой причине она вместе с детьми проводит активные репетиции. В числе первых комментаторов публикации отметился и бывший муж знаменитости актер Гоша Куценко. «Колбасит по-детски», — заявил он. Поклонникам понравился танец, они отметили, что он получился очень весёлый и зажигательный. «Умница, так держать», «Как здорово зажигаете!», «Вот так мама не отстает от своих непосед», «Так вот как ставятся звездные танцы!» - прокомментировали публикацию подписчики Порошиной.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:06

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