"После эфира": Мария Порошина удивила поклонников зажигательным танцем с дочерьми

Судя по всему, у всей семьи хорошее настроение. Мария Порошина решила кратко и лаконично подписать видеоролик: «После эфира». Стоит отметить, актриса является многодетной матерью. Она воспитывает четырех дочерей - Полину от Гоши Куценко, Серафиму, Аграфену, Глафиру от Ильи Древнова и сына Андрея, имя отца которого она скрывает. На видео Аграфена и Глафира вместе с артисткой исполняют энергичный танец под современную композицию.Мария Порошина является участницей проекта «Танцы со звездами», по этой причине она вместе с детьми проводит активные репетиции. В числе первых комментаторов публикации отметился и бывший муж знаменитости актер Гоша Куценко. «Колбасит по-детски», — заявил он. Поклонникам понравился танец, они отметили, что он получился очень весёлый и зажигательный. «Умница, так держать», «Как здорово зажигаете!», «Вот так мама не отстает от своих непосед», «Так вот как ставятся звездные танцы!» - прокомментировали публикацию подписчики Порошиной.