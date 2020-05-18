Ксения Собчак: "Смысл существования критиков-комментаторов — это создавать сопротивление, чтобы плыть вперед было сложнее"

Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой она стоит на табурете в шортах и майке и держит в руках весла. В комментарии телеведущая сообщила, что полистала ленту и подумала о том, что множество людей проживают свою жизнь, комментируя чужое творчество. Также знаменитость написала: "Сколько в этом человеческой драмы. Собственно единственный смысл существования критиков-комментаторов — это создавать сопротивление, чтобы плыть и грести вперед было сложнее, но чтобы мускулы работали".Подписчики отметили, что фото получилось очень необычное и красивое. Некоторые признались, что не сразу узнали на снимке Ксению Собчак. Также многие пользователи Сети согласились со словами журналистки насчет критиков-комментаторов и посоветовали ей не обращать на них внимания.