Realme готовит к анонсу новые беспроводные наушники-вкладыши Buds Q
Китайская компания Realme готовит к анонсу новые беспроводные наушники в форме вкладышей Buds Q. Подробности об аксессуаре погружного типа появились на одном из сертифицированных ресурсов Индонезии.
Первыми наушниками Realme стала модель Buds Air. Недавно производитель заявил о скором дебюте Buds Air Neo, способных в автономном режиме проработать до 17 часов. Еще одним решением компании станут суперсовременные Buds Q.
Наушники зарегистрированы под кодовым названием RMA215. Комплектация стандартна для TWS-изделий, то есть в нее входят футляр для подзарядки, стандартные погружные модули, предназначенные для каждого уха. Остальные характеристики производитель озвучит во время презентации, запланированной на конец мая.
Ранее в РФ презентовали Realme 6 Pro с продвинутой камерой на 64 Мп.
Первыми наушниками Realme стала модель Buds Air. Недавно производитель заявил о скором дебюте Buds Air Neo, способных в автономном режиме проработать до 17 часов. Еще одним решением компании станут суперсовременные Buds Q.
Наушники зарегистрированы под кодовым названием RMA215. Комплектация стандартна для TWS-изделий, то есть в нее входят футляр для подзарядки, стандартные погружные модули, предназначенные для каждого уха. Остальные характеристики производитель озвучит во время презентации, запланированной на конец мая.
Ранее в РФ презентовали Realme 6 Pro с продвинутой камерой на 64 Мп.
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:25