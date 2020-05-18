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Realme готовит к анонсу новые беспроводные наушники-вкладыши Buds Q

Китайская компания Realme готовит к анонсу новые беспроводные наушники в форме вкладышей Buds Q. Подробности об аксессуаре погружного типа появились на одном из сертифицированных ресурсов Индонезии.
Realme готовит к анонсу новые беспроводные наушники-вкладыши Buds Q

Первыми наушниками Realme стала модель Buds Air. Недавно производитель заявил о скором дебюте Buds Air Neo, способных в автономном режиме проработать до 17 часов. Еще одним решением компании станут суперсовременные Buds Q.

Наушники зарегистрированы под кодовым названием RMA215. Комплектация стандартна для TWS-изделий, то есть в нее входят футляр для подзарядки, стандартные погружные модули, предназначенные для каждого уха. Остальные характеристики производитель озвучит во время презентации, запланированной на конец мая.

Ранее в РФ презентовали Realme 6 Pro с продвинутой камерой на 64 Мп.

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Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:25

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