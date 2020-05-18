В Marvel Games прокомментировали слухи о разработке игры про Сорвиголову





Недавнее интервью с вице-президентом Marvel Games Биллом Розманом ввело в заблуждение многих фанатов. В ходе беседы с Троем Бейкером глава компании прозвал назвал голливудскую звезду «Человеком без страха». Подобное прозвище ассоциируется у многих фанатов супергеройских комиксов с Сорвиголовой. Упоминание псевдонима в разговоре со знаменитым актером натолкнуло публику на мысль, что студия собирается создать новую игру про Мэттью Мёрдока.Розман объяснил в очередной публикации на веб-платформе Twitter, что между фирмой и геймерами возникло недопонимание. «Хотя я и уважаю Человека без страха, игра про Сорвиголову пока не находится в разработке». Само же обращение директора к Бейкеру было «признанием их совместного желания создать подобную игру». Стоит отметить, что единственным проектом про Сорвиголову остаётся Daredevil образца 2003 года, выпущенный на Game Boy Advance.