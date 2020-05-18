Ева Мендес продемонстрировала макияж, сделанный её дочерьми

46-летняя Ева Мендес решила провести период самоизоляции с пользой, обучая искусству макияжа своих дочерей: 5-летнюю Эсмеральду и 4-летнюю Амаду. Оказалось, что дети постарались на славу - в одном из последних селфи киноактриса предстала с разрисованным лицом. Саму публикацию в соцсети Instagram звезда сопроводила подписью: "Они победили". Пользователи Сети отмечали, что это не первый раз, когда наследницы не оставили своей маме шанса выйти на улицу.Большинство подписчиков умилились фотографиям кумира и признались, что мейкап выглядит довольно эффектно и незабываемо. Хотя артистка регулярно делится подробностями о своих малышах, показывать их пока не собирается. Известно, что обе дочери Евы Мендес родились от Райана Гослинга, роман с которым начался еще в 2011 году. Пара пока не планирует связать себя узами брака. Более того, в многочисленных интервью возлюбленные утверждали, что их устраивает текущее положение дел.