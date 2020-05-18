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Ева Мендес продемонстрировала макияж, сделанный её дочерьми

Ева Мендес последние несколько лет почти не снимается в кино, уделяя все свободное время детям. Недавно актриса продемонстрировала макияж, сделанный её дочерьми.

46-летняя Ева Мендес решила провести период самоизоляции с пользой, обучая искусству макияжа своих дочерей: 5-летнюю Эсмеральду и 4-летнюю Амаду. Оказалось, что дети постарались на славу - в одном из последних селфи киноактриса предстала с разрисованным лицом. Саму публикацию в соцсети Instagram звезда сопроводила подписью: "Они победили". Пользователи Сети отмечали, что это не первый раз, когда наследницы не оставили своей маме шанса выйти на улицу.

Большинство подписчиков умилились фотографиям кумира и признались, что мейкап выглядит довольно эффектно и незабываемо. Хотя артистка регулярно делится подробностями о своих малышах, показывать их пока не собирается. Известно, что обе дочери Евы Мендес родились от Райана Гослинга, роман с которым начался еще в 2011 году. Пара пока не планирует связать себя узами брака. Более того, в многочисленных интервью возлюбленные утверждали, что их устраивает текущее положение дел.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:53

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