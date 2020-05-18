Лариса Лужина не приехала проститься с умершим от коронавируса экс-супругом Валерием Шуваловым





В браке у Ларисы Лужиной и Валерия Шувалова родился сын Павел, продолживший творческий путь именитых родителей и ставший звукооператором на киностудии «Мосфильм». В программе «Ты не поверишь!» он рассказал, что у отца изначально диагностировали пневмонию, а первый тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако повторный оказался положительным. У 80-летнего Валерия Шувалова были хронические заболевания, вероятно, поэтому, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Сын принял решение кремировать тело отца, а мать убедил не подвергаться риску и не присутствовать на церемонии прощания с бывшим супругом.Сейчас Лариса Лужина продолжает соблюдать рекомендованный режим самоизоляции, находясь в загородном доме. Актриса общается только с семьёй сына и самыми близкими родственниками, играет с внучкой в бильярд и оценивает кулинарные шедевры невестки.