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Сын Ирины Цывиной закатил шумную вечеринку вскоре после смерти актрисы

Сын уроженки Беларуси Ирины Цывиной закатил шумную вечеринку для друзей через небольшой промежуток времени после смерти матери. О поступке Евгения Благонравова лучшие подруги актрисы поведали в передаче «Ты не поверишь!».
Сын Ирины Цывиной закатил шумную вечеринку вскоре после смерти актрисы

Жизнь Цывиной оборвалась чуть больше года назад. Для родных и близких смерть актрисы стала ударом. Благонравов собрал на похороны около 2 млн рублей, но часть средств пошла совсем на другие, не связанные с ее кончиной цели. Могила знаменитости до сих пор стоит без памятника.

Дочь Цывиной Зинаида с 4-летнего возраста живет в США. Благонравов остался в доме матери и не собирается делить его с сестрой. Подруги признались, что дети актрисы готовы растерзать друг друга из-за наследства. Сын отремонтировал жилье, хотя официально не вступил в права собственности. С журналистами он на контакт не идет и не комментируют, куда дел собранные на похороны деньги и как мог устроить вечеринку, забыв про траур, передает «Телепрограмма».

Ранее подруга Цывиной рассказала, что родной сын поднимал руку на мать.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:07

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