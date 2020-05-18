АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роды на фоне пандемии коронавируса: Названы звезды, которые в скором времени станут…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Российский магазин Vivo открылся на площадке AliExpress

Компания Vivo решила открыть официальный магазин в РФ на площадке AliExpress. Новые клиенты российского сервиса могут получить скидки и шанс выиграть фирменные смартфоны.

Как сообщают представители корпорации Vivo, на отечественной платформе AliExpress сначала будут представлены лишь флагманы: V17 Neo, Y19, Y12, Y11 и Y91C. В скором времени пользователи получат доступ к расширенному модельному ряду смартфонов и аксессуаров, а пока в наличии есть несколько бюджетных товаров. Кроме того, акция раздела «Почти даром» предоставляет покупателям возможность выиграть устройства от компании или купоны на скидку.

Известно, что победителя конкурса объявят 19 мая в 19:00 по московскому времени. Фирма Vivo вошла в пятерку лидеров по темпам реализации смартфонов на рынке России, о чем говорят результаты за последний квартал 2019 года. По словам экспертов из аналитического агентства Canalys, производитель увеличил объемы продаж на 1190%, заняв 4% от всего сегмента. Стоит отметить, что поставки в декабре прошлого года выросли на 550% по сравнению с тем же периодом за 2018 год.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Михаил Мишустин оценил готовность к снятию карантина по…
Кристина Асмус в прошлом была поклонницей Валерия…
Isuzu отзывает более 80 пикапов D-Max с авторынка…
Realme готовит к анонсу новые беспроводные наушники-вкладыши Buds…
Елена Малышева шокировала изможденным от работы внешним…
В Marvel Games прокомментировали слухи о разработке игры про…
Сын Ирины Цывиной закатил шумную вечеринку вскоре после смерти…
Дизайн нового iPhone 12 засветился на…
Алёна Савкина кинула игрушку и рассекла голову сыну…
Анна Семенович о травме ноги: "Это обычное растяжение связок и скоро все…
Российский магазин Vivo открылся на площадке…
Станислав Садальский️ высказался о допуске продукции с ГМО в Россию: "Молодых подпортит и сделает их…
Черноморский флот пополнится «невидимым» кораблем…
Дочь Ивана Урганта Эрика сфотографировалась в надетой на голое тело…
Эксперты рассказали о необычном "трюке" в Windows 10 при работе со…
Компания Huawei может лишиться поставок процессоров от SMIC из-за санкций США против…
Ким Кардашьян призналась, что использует парики для новых…
Доктор Комаровский дал продавцам и администраторам советы по защите от…
"Захотелось побывать на фестивале ULTRA": Тимати пожаловался на режим…
АвтоВАЗ хочет выпустить новый…
Кинокритик Кирилл Разлогов рассказал, какие жанры станут популярными в России по окончанию…
Новосибирские ученые нашли новый способ тестирования на…
Полина Гагарина станцевала с "Пухляшом" из клипа Little…
Настасья Самбурская судится с продюсерским центром Виктора…
В Самаре откроется первая «умная» дорога в…
Xiaomi опустила рублевые цены на смартфоны Redmi и…
Михаил Полицеймако не может получить свидетельство о рождении дочери…
«В них не сыграешь и не сфальшивишь»: Андрей Черкасов считает, что в жизни у мужчины есть роль сына, мужа и…
Просмотреть все новости