Российский магазин Vivo открылся на площадке AliExpress





Как сообщают представители корпорации Vivo, на отечественной платформе AliExpress сначала будут представлены лишь флагманы: V17 Neo, Y19, Y12, Y11 и Y91C. В скором времени пользователи получат доступ к расширенному модельному ряду смартфонов и аксессуаров, а пока в наличии есть несколько бюджетных товаров. Кроме того, акция раздела «Почти даром» предоставляет покупателям возможность выиграть устройства от компании или купоны на скидку.Известно, что победителя конкурса объявят 19 мая в 19:00 по московскому времени. Фирма Vivo вошла в пятерку лидеров по темпам реализации смартфонов на рынке России, о чем говорят результаты за последний квартал 2019 года. По словам экспертов из аналитического агентства Canalys, производитель увеличил объемы продаж на 1190%, заняв 4% от всего сегмента. Стоит отметить, что поставки в декабре прошлого года выросли на 550% по сравнению с тем же периодом за 2018 год.