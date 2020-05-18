Анна Семенович о травме ноги: "Это обычное растяжение связок и скоро все пройдёт"

Накануне Анна Семенович в Instagram Stories показала фотографию своей распухшей ноги. Сегодня исполнительница опубликовала несколько фотографий, в комментарии к которым она сообщила, что проснулась от звонков журналистов, спрашивающих про ее состояние здоровья. Знаменитость написала: "Со мной все хорошо, спасибо за беспокойство, я просто подвернула свою ножку, и она опухла". Также Анна Семенович добавила, что у нее обычное растяжение связок и скоро все пройдёт, но пока она немного хромает.В конце своей публикации исполнительница попросила поклонников беречь себя. Подписчики отреагировали моментально. Они начали спрашивать, что случилось, но ответа пока не получили. Фанаты пожелали Анне Семенович скорейшего выздоровления и больше не получать травмы. За несколько минут публикация знаменитости набрала более 5 000 лайков.