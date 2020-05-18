Анна Семенович о травме ноги: "Это обычное растяжение связок и скоро все пройдёт"
Анна Семенович на странице своего Instagram высказалась о травме ноги. Знаменитость сообщила поклонникам, что у нее обычное растяжение связок и скоро все пройдёт.
Накануне Анна Семенович в Instagram Stories показала фотографию своей распухшей ноги. Сегодня исполнительница опубликовала несколько фотографий, в комментарии к которым она сообщила, что проснулась от звонков журналистов, спрашивающих про ее состояние здоровья. Знаменитость написала: "Со мной все хорошо, спасибо за беспокойство, я просто подвернула свою ножку, и она опухла". Также Анна Семенович добавила, что у нее обычное растяжение связок и скоро все пройдёт, но пока она немного хромает.
В конце своей публикации исполнительница попросила поклонников беречь себя. Подписчики отреагировали моментально. Они начали спрашивать, что случилось, но ответа пока не получили. Фанаты пожелали Анне Семенович скорейшего выздоровления и больше не получать травмы. За несколько минут публикация знаменитости набрала более 5 000 лайков.
Накануне Анна Семенович в Instagram Stories показала фотографию своей распухшей ноги. Сегодня исполнительница опубликовала несколько фотографий, в комментарии к которым она сообщила, что проснулась от звонков журналистов, спрашивающих про ее состояние здоровья. Знаменитость написала: "Со мной все хорошо, спасибо за беспокойство, я просто подвернула свою ножку, и она опухла". Также Анна Семенович добавила, что у нее обычное растяжение связок и скоро все пройдёт, но пока она немного хромает.
В конце своей публикации исполнительница попросила поклонников беречь себя. Подписчики отреагировали моментально. Они начали спрашивать, что случилось, но ответа пока не получили. Фанаты пожелали Анне Семенович скорейшего выздоровления и больше не получать травмы. За несколько минут публикация знаменитости набрала более 5 000 лайков.