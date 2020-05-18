Роман Макеев изменил татуировку с именем Алёны Савкиной на имя Селены Майер





Будучи в отношениях с Алёной Савкиной, Роман Макеев сделал татуировку с ее именем. После расставания с участницей проекта и ухода за периметр молодой человек не стал избавляться от рисунка на теле. Но недавно стало известно, что Роман Макеев возвращается на реалити-шоу. При этом молодой человек не собирается мириться с Алёной Савкиной, а проявляет симпатию к Селене Майер. Сейчас бывший участник «Дом-2» решил избавиться от татуировки с именем экс-возлюбленной. При этом Роман Макеев решил просто изменить первую букву и написать вместо нее первые 2 буквы имени Селены Майер. Теперь на теле бывшего участника «Дом-2» будет написано не «Alena», а «Selena».Пользователи Сети ждут реакции Алёны Савкиной на такой поступок молодого человека. Ведь еще недавно участница реалити-шоу была влюблена в Романа Макеева и разорвала с ним отношения только из-за настойчивости своей матери Татьяны Владимировны.