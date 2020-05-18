Куценко опубликовал архивное фото со съемок фильма «Любовь-морковь»

Хотя с момента премьеры прошло более 13 лет, поклонники по-прежнему не забывают необычный партнерский дуэт Гоши Куценко и певицы Кристины Орбакайте. Артист как раз поделился совместным снимком с исполнительницей, которая заметно изменилась: например, она немного сменила цвет волос с желтоватого блонда, сделав его более естественным.В комментариях к публикации интернет-пользователи признались, что хотели бы увидеть новую часть фильма. Впрочем, в последнее время Орбакайте не так часто снимается в кинолентах: её последней работой является четвертая часть «Гардемаринов».