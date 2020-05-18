Черноморский флот пополнится «невидимым» кораблем «Ретивый»





Вероятно, «Ретивый» уже в конце 2020 года или в 2021 году войдет в состав Черноморского флота. На данный момент известно, что экипаж корвета уже сформировали – сейчас он проходит подготовку в Санкт-Петербурге и изучает новую систему вооружения, а также оборудование. В будущем, российский флот может получить еще как минимум два таких судна. Безусловно, корветы данного проекта усилят и Черноморский флот, и очень важное южное направление, отметил экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.«Ретивый» спроектирован с использованием стелс-технологии. Проще говоря, его заметность в радиолокационном диапазоне крайне невысокая. Западные эксперты также отмечают данное преимущество корвета, но по их классификации – это фрегат, так как его водоизмещение слишком велико для корветов, стоящих на вооружении у стран НАТО.