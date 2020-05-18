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Алёна Савкина кинула игрушку и рассекла голову сыну Богдану

В порыве гнева Алёна Савкина кинула игрушку в сына Богдана, таким образом пытаясь заставить ребенка не плакать. Как оказалось, участница «Дом-2» рассекла голову своему наследнику.
Алёна Савкина кинула игрушку и рассекла голову сыну Богдану

Несколько дней назад в эфире показали, как Алёна Савкина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, выясняет отношения с новым бойфрендом Максимой Колесниковым. Молодой человек не захотел скандалить и просто ушел, не став выслушивать претензии возлюбленной. Алёна Савкина, вернувшись в свою комнату, накричала на сына Богдана, когда малыш начал плакать, девушка начала сильно нервничать. В порыве гнева участница «Дом-2» бросила в ребенка игрушку и попала ему прямо в голову.

Сегодня стало известно, что в результате Богдан получил рассечение и гематому. Поскольку мать Алёны Савкиной Татьяна Владимировна сейчас в отпуске за периметром, на данный момент ребенок находится со своим отцом Ильей Яббаровым и его возлюбленной Анастасией Голд. Пока не известно, как на такое положение дел отреагировала Алёна Савкина.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:01

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