Алёна Савкина кинула игрушку и рассекла голову сыну Богдану





Несколько дней назад в эфире показали, как Алёна Савкина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, выясняет отношения с новым бойфрендом Максимой Колесниковым. Молодой человек не захотел скандалить и просто ушел, не став выслушивать претензии возлюбленной. Алёна Савкина, вернувшись в свою комнату, накричала на сына Богдана, когда малыш начал плакать, девушка начала сильно нервничать. В порыве гнева участница «Дом-2» бросила в ребенка игрушку и попала ему прямо в голову.Сегодня стало известно, что в результате Богдан получил рассечение и гематому. Поскольку мать Алёны Савкиной Татьяна Владимировна сейчас в отпуске за периметром, на данный момент ребенок находится со своим отцом Ильей Яббаровым и его возлюбленной Анастасией Голд. Пока не известно, как на такое положение дел отреагировала Алёна Савкина.