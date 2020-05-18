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Елена Малышева шокировала изможденным от работы внешним видом

Елена Малышева шокировала поклонников своим изможденным от работы внешним видом. Соответствующий пост ведущая, активно участвующая в борьбе с коронавирусом, опубликовала в Instagram Stories.
Елена Малышева шокировала изможденным от работы внешним видом

Малышева поддерживает и переживает за всех коллег, работающих с коронавирусными пациентами. Ежедневно им приходится сталкиваться с опасной инфекцией и подвергать себя риску заражения. Теледоктор тоже участвует в процессе, поскольку не хочет наблюдать за происходящим в РФ с экранов ТВ.

На одном из снимков Малышева запечатлена в защитном костюме. На другой фотографии знаменитость демонстрирует свой вид после тяжелого трудового дня. В конце смены ведущая избавилась от респиратора и защитных очков, оставивших след на ее лице. Некоторые медики проводят в таком обмундировании по несколько смен, а потом ходят с синяками под глазами.

Ранее Малышева научила россиян правильно снимать перчатки.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:17

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