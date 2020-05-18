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Станислав Садальский️ высказался о допуске продукции с ГМО в Россию: "Молодых подпортит и сделает их бесплодными"

Станислав Садальский️ на странице своего Instagram высказался о допуске продукции с ГМО в Россию. Артист уверен, что он подпортит молодых людей и сделает их бесплодными.
Станислав Садальский️ высказался о допуске продукции с ГМО в Россию: "Молодых подпортит и сделает их бесплодными"

Станислав Садальский️ рассказал, что французский профессор Жиль-Эрика Сералини проделал огромную работу по изучению ГМО. Ученый и его команда в течение нескольких лет ежедневно кормили около 200 подопытных крыс генетически модифицированной кукурузой. Впоследствии у животных были обнаружены раковые опухоли размером с теннисный шарик. Станислав Садальский️ возмещен, что Минсельхоз поддержал допуск продукции с ГМО в Россию.

В конце своей публикации знаменитость написал: "Коронавирус старшее население "подчистит", а ГМО молодых подпортит, сделает бесплодными". Также Станислав Садальский️ возмутился, что программы о здоровье молчат и не высказываются по этому поводу. Подписчики согласились со словами актера и написали, что возмущены таким решением Минсельхоза. Публикация знаменитости уже набрала около 2 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:45

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