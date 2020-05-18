Кристина Асмус в прошлом была поклонницей Валерия Леонтьева

Прежде всего, Кристине Асмус не нравится, когда к человеку обращаются не по имени, а используют при этом слова по типу «солнце» и «зая». Вторую строчку в рейтинге фактов актриса отвела музыке. Она отдаёт предпочтение классическому студийному варианту композиции и не очень любит лайф запись концертов. Также знаменитости не нравится использовать влажные салфетки, когда необходимо высморкаться, и когда отвечают сразу на вопрос в сообщении, даже забывая поздороваться. Когда кто-то за столом произносит тост, артистка всегда держит бокал на весу. Она также отметила, что не разбирается в Зодиаках, однако ей известны знаки её близких.По словам Асмус, её удивляет, что люди могут сразу сказать по дате рождения, к какому знаку принадлежит человек. Актриса любит, когда у каждой вещи есть своё место, поэтому одежда всегда висит на вешалках. Для неё также неприемлемыми являются публикации в соцсетях, где необходимо угадать цвет одежды или обуви. Артистка сообщила, ей нравится есть крошки от чипсов, и заявила о неожиданной любви из прошлого. Она рассказала, что в детстве ей очень нравился Валерий Леонтьев. В завершении публикации звезда спросила у поклонников, совпадают ли их факты. «Я ваша противоположность», «Как будто про меня факты», «Леонтьева обожаю и сейчас», — прокомментировали публикацию подписчики.