Настасья Самбурская судится с продюсерским центром Виктора Дробыша
Настасья Самбурская судится с продюсерским центром Виктора Дробыша ради расторжения контракта. Сотрудничество с музыкантом не принесло певице ожидаемого результата.
Самбурская хочет, чтобы Дробыш вернул ей песни. Денежную компенсацию артистка не просит. Продюсер пока ситуацию не прокомментировал.
Не так давно звезда сериала «Универ» на пару с Дробышем попала в схожую ситуацию. Анастасия Рыбачук обвинила ее в краже стихотворения для композиции «Старая». Продюсер назвал писательницу «сумасшедшей».
Самбурская хочет, чтобы Дробыш вернул ей песни. Денежную компенсацию артистка не просит. Продюсер пока ситуацию не прокомментировал.
Не так давно звезда сериала «Универ» на пару с Дробышем попала в схожую ситуацию. Анастасия Рыбачук обвинила ее в краже стихотворения для композиции «Старая». Продюсер назвал писательницу «сумасшедшей».
«Один недобросовестный композитор передал нам песню, а когда мы ее записали, Рыбачук решила задним числом предъявить на нее права. Трек пришлось оформить на нее, но о краже в данном случае и речи быть не может. Знаете, никакой катастрофы не произойдет, если такие произведения исчезнут с лица Земли», - цитирует «СтарХит» Дробыша.