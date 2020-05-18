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Настасья Самбурская судится с продюсерским центром Виктора Дробыша

Настасья Самбурская судится с продюсерским центром Виктора Дробыша ради расторжения контракта. Сотрудничество с музыкантом не принесло певице ожидаемого результата.
Настасья Самбурская судится с продюсерским центром Виктора Дробыша

Самбурская хочет, чтобы Дробыш вернул ей песни. Денежную компенсацию артистка не просит. Продюсер пока ситуацию не прокомментировал.

Не так давно звезда сериала «Универ» на пару с Дробышем попала в схожую ситуацию. Анастасия Рыбачук обвинила ее в краже стихотворения для композиции «Старая». Продюсер назвал писательницу «сумасшедшей».
«Один недобросовестный композитор передал нам песню, а когда мы ее записали, Рыбачук решила задним числом предъявить на нее права. Трек пришлось оформить на нее, но о краже в данном случае и речи быть не может. Знаете, никакой катастрофы не произойдет, если такие произведения исчезнут с лица Земли», - цитирует «СтарХит» Дробыша.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:31

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