Дочь Ивана Урганта Эрика сфотографировалась в надетой на голое тело майке

У второй супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе есть двое взрослых детей от предыдущих отношений – 23-летний сын Нико и 20-летняя дочь Эрика. Пара воспитывает также двух совместных дочерей Нину и Валерию, но и к старшим ведущий относится как к родным. Эрика уже несколько лет живёт и учится в США. Не так давно она представила родителям своего возлюбленного и супруги тепло приняли Мозеса. В одной из недавних публикаций в соцсети дочь Урганта поделилась планами на будущее и разместила несколько новых фото, на которых запечатлена в светло-голубой майке на тонких бретелях без бюстгальтера.В подписи к посту дочь Ивана Урганта порадовалась возрастающему числу подписчиков, заметив, что это подталкивает её к реализации всего ранее запланированного. Эрика около трёх лет занимается музыкой, считая её главным занятием в жизни. В планах у дочери шоумена – съёмка и монтаж ролика, создание миксов и пресетов, поэтому она старается верить в свои силы, трудиться и стремиться достигать поставленных целей.