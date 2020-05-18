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Эксперты рассказали о необычном "трюке" в Windows 10 при работе со смартфонами

Корпорация Microsoft продолжает совершенствовать приложение Your Phone для Windows 10. Эксперты рассказали о необычном "трюке" в операционной системе при работе со смартфонами.

Как сообщает куратор проекта Your Phone Роберто Бохоркес, пакет обновлений добавил в приложение несколько новых функций. Речь идет о возможности быстро и легко скопировать текст из картинки в MMS на телефоне. Подобный процесс совершается путем нажатия правой кнопки мыши, которая запускает автоматическую идентификацию слов и добавляет их в буфер обмена. Тестовая версия новинки пока доступна лишь участникам программы Windows Insiders.

Специалисты надеются, что в скором времени Microsoft позволит использовать подобную функцию не только для MMS, но и других видов изображений на ПК. По словам инсайдеров, владельцы ОС Windows 10 получат стабильный вариант приложения Your Phone через несколько недель. Известно, что большинство обновлений от американской корпорации сопровождаются багами и ошибками, которые исправляются на протяжении месяцев. Поэтому, вероятность появления "сырого" продукта остается высокой.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30

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