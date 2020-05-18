Михаил Полицеймако не может получить свидетельство о рождении дочери Марии
Михаил Полицеймако в эфире передачи «Звезды сошлись» рассказал, что до сих пор не может получить свидетельство о рождении дочери Марии. Супруга Лариса подарила актеру третьего ребенка 30 марта.
Актер рассказал, что роддом, выбранный супругой, закрылся на карантин. Из-за возникшего форс-мажора паре в последний момент пришлось искать другое медицинское учреждение. В больнице у пациентки и новорожденного взяли анализы на COVID-19. Выписку без шаров, друзей и близких знаменитость запомнит навсегда. Полицеймако поражен, что им даже не дали сделать профессиональные памятные фотографии.
Ранее стали известны российские звезды, которые станут родителями во время пандемии.
«Из-за коронавируса все кругом закрыто. Не могу оформить документы. Меня напрягает, когда я не могу ничего сделать», - возмущенно выпалил Полицеймако.
Актер рассказал, что роддом, выбранный супругой, закрылся на карантин. Из-за возникшего форс-мажора паре в последний момент пришлось искать другое медицинское учреждение. В больнице у пациентки и новорожденного взяли анализы на COVID-19. Выписку без шаров, друзей и близких знаменитость запомнит навсегда. Полицеймако поражен, что им даже не дали сделать профессиональные памятные фотографии.
Ранее стали известны российские звезды, которые станут родителями во время пандемии.