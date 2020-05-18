«В них не сыграешь и не сфальшивишь»: Андрей Черкасов считает, что в жизни у мужчины есть роль сына, мужа и отца
Андрей Черкасов считает, что в жизни у мужчины есть роль сына, мужа и отца. В своем Instagram ведущий «Дом-2» сообщил, что в них не сыграешь и не сфальшивишь.
Андрей Черкасов опубликовал свою черно-белую фотографию, сделанную крупным планом. В комментарии молодой человек написал, что в жизни мужнины есть три основных роли — это сын, брат и отец. Проживая их, человек не сможет сфальшивить, поскольку у него не будет несколько дублей как в кино. Андрей Черкасов уверен, что мужчина обязан справиться с этими ролями. Он написал: «Ты можешь оплошать на работе с ролью начальника или подчиненного; кого угодно, но только не с этими ролями».
Андрей Черкасов добавил, что если человек справится, то когда придёт 4-я самая почётная миссия, то о нем будут с гордостью и восхищением, любовью и благодарностью рассказывать внуки своим правнукам, как о самом лучшем дедушке на свете. Подписчики пришли в восторг от публикации ведущего «Дом-2». Многие отметили, что все сказано правильно и верно. Пост уже набрал более 10 000 лайков.
Андрей Черкасов опубликовал свою черно-белую фотографию, сделанную крупным планом. В комментарии молодой человек написал, что в жизни мужнины есть три основных роли — это сын, брат и отец. Проживая их, человек не сможет сфальшивить, поскольку у него не будет несколько дублей как в кино. Андрей Черкасов уверен, что мужчина обязан справиться с этими ролями. Он написал: «Ты можешь оплошать на работе с ролью начальника или подчиненного; кого угодно, но только не с этими ролями».
Андрей Черкасов добавил, что если человек справится, то когда придёт 4-я самая почётная миссия, то о нем будут с гордостью и восхищением, любовью и благодарностью рассказывать внуки своим правнукам, как о самом лучшем дедушке на свете. Подписчики пришли в восторг от публикации ведущего «Дом-2». Многие отметили, что все сказано правильно и верно. Пост уже набрал более 10 000 лайков.