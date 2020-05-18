Xiaomi опустила рублевые цены на смартфоны Redmi и Xiaomi





«Праздничная неделя с Redmi» запускается уже сегодня, 18 мая, в 10:00. В полночь 24 мая прием заказов будет остановлен. Скидки составят максимум 6000 рублей. Покупателей ждут небольшие презенты.Xiaomi Mi 9T с памятью на 6 ГБ и 128 ГБ по акции можно приобрести за 22 990 рублей (-6 тыс. рублей). На Redmi Note 8T предоставляется скидка в 3000 рублей. Снижена также стоимость Redmi 8, 8 A, Note 8 Pro.Покупателям, присмотревшим Redmi Note 9S, за один рубль подарят аккумулятор Power Bank. При заказе Mi Note 10 или 10 Pro можно доплатить четыре рубля и получить оригинальный и востребованный у молодежи «умный» браслет модели Mi Smart Band 4. Скидки распространяются на устройства для «умного» дома, аксессуары, чемоданы.