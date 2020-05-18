Ким Кардашьян призналась, что использует парики для новых фотографий

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» подтвердила слова фотографией с собранными в пучок волосами темно-каштанового цвета. Поэтому светлая шевелюра с эффектом отросших корней оказалась частью образа. Кардашьян признается, что использование бутафории является намного лучшей альтернативой покраске.Большинство фанатов осталось в шоке от того, что искусственные локоны могут выглядеть столь натурально. Остальные подписчики решили заполонить комментарии комплиментами в сторону звезды. Поскольку Кардашьян была одета в колготки и туфли на каблуках, она заслужила множество лестных заявлений по поводу собственных ног. Известно, что новые снимки теледива сделала в собственном гардеробе, который пыталась привести в порядок.