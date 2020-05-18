АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роды на фоне пандемии коронавируса: Названы звезды, которые в скором времени станут…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Ким Кардашьян призналась, что использует парики для новых фотографий

Ким Кардашьян недавно удивила поклонников, представ с темными волосами. Светская львица призналась, что использует парики для новых фотографий.

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» подтвердила слова фотографией с собранными в пучок волосами темно-каштанового цвета. Поэтому светлая шевелюра с эффектом отросших корней оказалась частью образа. Кардашьян признается, что использование бутафории является намного лучшей альтернативой покраске.

Большинство фанатов осталось в шоке от того, что искусственные локоны могут выглядеть столь натурально. Остальные подписчики решили заполонить комментарии комплиментами в сторону звезды. Поскольку Кардашьян была одета в колготки и туфли на каблуках, она заслужила множество лестных заявлений по поводу собственных ног. Известно, что новые снимки теледива сделала в собственном гардеробе, который пыталась привести в порядок.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Михаил Мишустин оценил готовность к снятию карантина по…
Кристина Асмус в прошлом была поклонницей Валерия…
Isuzu отзывает более 80 пикапов D-Max с авторынка…
Realme готовит к анонсу новые беспроводные наушники-вкладыши Buds…
Елена Малышева шокировала изможденным от работы внешним…
В Marvel Games прокомментировали слухи о разработке игры про…
Сын Ирины Цывиной закатил шумную вечеринку вскоре после смерти…
Дизайн нового iPhone 12 засветился на…
Алёна Савкина кинула игрушку и рассекла голову сыну…
Анна Семенович о травме ноги: "Это обычное растяжение связок и скоро все…
Российский магазин Vivo открылся на площадке…
Станислав Садальский️ высказался о допуске продукции с ГМО в Россию: "Молодых подпортит и сделает их…
Черноморский флот пополнится «невидимым» кораблем…
Дочь Ивана Урганта Эрика сфотографировалась в надетой на голое тело…
Эксперты рассказали о необычном "трюке" в Windows 10 при работе со…
Компания Huawei может лишиться поставок процессоров от SMIC из-за санкций США против…
Ким Кардашьян призналась, что использует парики для новых…
Доктор Комаровский дал продавцам и администраторам советы по защите от…
"Захотелось побывать на фестивале ULTRA": Тимати пожаловался на режим…
АвтоВАЗ хочет выпустить новый…
Кинокритик Кирилл Разлогов рассказал, какие жанры станут популярными в России по окончанию…
Новосибирские ученые нашли новый способ тестирования на…
Полина Гагарина станцевала с "Пухляшом" из клипа Little…
Настасья Самбурская судится с продюсерским центром Виктора…
В Самаре откроется первая «умная» дорога в…
Xiaomi опустила рублевые цены на смартфоны Redmi и…
Михаил Полицеймако не может получить свидетельство о рождении дочери…
«В них не сыграешь и не сфальшивишь»: Андрей Черкасов считает, что в жизни у мужчины есть роль сына, мужа и…
Просмотреть все новости