Компания Huawei может лишиться поставок процессоров от SMIC из-за санкций США против КНР





Компания SMIC, базирующаяся в Шанхае и поставляющая для Huawei процессоры HiSilicon, в работе использует американское ПО и некоторое оборудование, а потому на неё также распространяются санкции. Таким образом китайский гигант может лишиться в будущем поставок необходимых компонентов. До середины сентября должна закончиться отгрузка устройств, заказы на которые оформлялись до 15 мая, а после этого сотрудничество между компаниями, скорее всего, будет невозможным.В Huawei говорят, что у них есть достаточные запасы компонентов для базовых станций 5G-сетей, поэтому клиентам пока не стоит переживать. А вот доступ к инновационным литографическим технологиям из-за введённых США санкций остаётся под вопросом.