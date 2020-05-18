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Компания Huawei может лишиться поставок процессоров от SMIC из-за санкций США против КНР

Китайский технологический гигант Huawei может лишиться поставок процессоров, выпускающихся компанией SMIC. Причина заключается в введении новых санкций США против КНР, согласно которым, сотрудничающие с производителем предприятия обязаны в течение 120 дней получить лицензии для возможности продления данной деятельности.
Компания Huawei может лишиться поставок процессоров от SMIC из-за санкций США против КНР

Компания SMIC, базирующаяся в Шанхае и поставляющая для Huawei процессоры HiSilicon, в работе использует американское ПО и некоторое оборудование, а потому на неё также распространяются санкции. Таким образом китайский гигант может лишиться в будущем поставок необходимых компонентов. До середины сентября должна закончиться отгрузка устройств, заказы на которые оформлялись до 15 мая, а после этого сотрудничество между компаниями, скорее всего, будет невозможным.

В Huawei говорят, что у них есть достаточные запасы компонентов для базовых станций 5G-сетей, поэтому клиентам пока не стоит переживать. А вот доступ к инновационным литографическим технологиям из-за введённых США санкций остаётся под вопросом.

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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:27

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