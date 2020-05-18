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"Зажгли с мамой": Видео танца Оксаны Самойловой с мамой посмотрели более 4 миллионов человек

Оксана Самойлова в микроблоге в Instagram опубликовала видео, на котором предстала со своей мамой Евгенией. Они исполнили энергичный танец. Ролик стал очень популярным в Сети, его посмотрели более 4 миллионов пользователей.


Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова решила порадовать своих поклонников домашним видеороликом. В последнее время она часто публикует фотографии детей, однако на этот раз захотела показать, как модель и её мама исполняют зажигательный танец. Судя по танцам, родственники отрепетировали заранее, чтобы показать четкость и слаженность движений.

Судя по всему, Самойлова и её мама были довольны происходящим, поскольку их лица озарялись улыбками. Поклонникам понравился видеоролик, и они отметили, что знаменитость хорошо выглядит несмотря на то, что переживает сложные времена из-за проблем в семье. «Оксана, какие вы молодцы», «Фигура красивая. Родить четверых детей и оставаться как девочка», - прокомментировали публикацию подписчики. Некоторые фолловеры отметили, что мама модели выглядит очень молодо и энергично. «Хочу быть такой же мамой как ваша! Она очень крутая», «Пока не прочитала, думала сестра», - отметили поклонники.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:11

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