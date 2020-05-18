Доктор Комаровский дал продавцам и администраторам советы по защите от коронавируса
Доктор Евгений Комаровский рассказал продавцам и администраторам, работающим с людьми, о защите от коронавируса. Полезные советы появились на официальной странице ведущего в Instagram.
Под угрозой заражений КВИ оказались сотрудники банков, почты, гостиниц, магазинов. Для защиты от «уханьского» коронавируса людям из этих отраслей стоит соблюдать социальную дистанцию и гигиену. Чтобы не устраивать очереди, можно держать клиентов и покупателей на улице, позволяя вход в помещение после выхода каждого следующего человека.
Продажи лучше осуществлять через установленное окно выдачи. Владельцы торговых точек могут заказать и смонтировать специальные защитные барьеры. Ради экономии некоторые учреждения отгораживают кассиров полиэтиленовой пленкой. Подобный способ выглядит не эстетично, но зато предотвращает проникновение возбудителя в организм работников, передает «Слово и Дело».
Под угрозой заражений КВИ оказались сотрудники банков, почты, гостиниц, магазинов. Для защиты от «уханьского» коронавируса людям из этих отраслей стоит соблюдать социальную дистанцию и гигиену. Чтобы не устраивать очереди, можно держать клиентов и покупателей на улице, позволяя вход в помещение после выхода каждого следующего человека.
Продажи лучше осуществлять через установленное окно выдачи. Владельцы торговых точек могут заказать и смонтировать специальные защитные барьеры. Ради экономии некоторые учреждения отгораживают кассиров полиэтиленовой пленкой. Подобный способ выглядит не эстетично, но зато предотвращает проникновение возбудителя в организм работников, передает «Слово и Дело».
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:13