Линейка Aurus Senat пополнится «хардкорным внедорожником»
Тюнинг-ателье Larte Design собирается подготовить необычную версию седана Aurus Senat. Линейка премиальных автомобилей пополнится «хардкорным внедорожником» в 2021 году.
Инсайдерам недавно удалось раздобыть изображения будущего внедорожника на базе седана Aurus Senat. «Заряженную» модель от компании Larte Design оснастили новыми бамперами, накладками на пороги, вставкой на капоте, антикрылом на крышке багажного отделения, а также расширителями колесных арок. Известно, что за проектирование внедорожника отвечали инженеры из Porsche Engineering и специалисты из «НАМИ» в рамках проекта ФГУП.
Представители тюнинг-ателье говорят, что обновленная подвеска предоставляет комфортную езду по бездорожью, а 598-сильный гибридный двигатель объемом 4,4 литра порадует любого автолюбителя. Силовая установка дополняется автоматической КПП на 9 ступеней от KATE. Мастера из Larte Design на данный момент занимаются доработкой люксовых моделей от Maserati, Mercedes-Benz, Infiniti, Range Rover и BMW. Поэтому выпуск ограниченной серии Aurus Senat в виде SUV состоится лишь в следующем году.
Инсайдерам недавно удалось раздобыть изображения будущего внедорожника на базе седана Aurus Senat. «Заряженную» модель от компании Larte Design оснастили новыми бамперами, накладками на пороги, вставкой на капоте, антикрылом на крышке багажного отделения, а также расширителями колесных арок. Известно, что за проектирование внедорожника отвечали инженеры из Porsche Engineering и специалисты из «НАМИ» в рамках проекта ФГУП.
Представители тюнинг-ателье говорят, что обновленная подвеска предоставляет комфортную езду по бездорожью, а 598-сильный гибридный двигатель объемом 4,4 литра порадует любого автолюбителя. Силовая установка дополняется автоматической КПП на 9 ступеней от KATE. Мастера из Larte Design на данный момент занимаются доработкой люксовых моделей от Maserati, Mercedes-Benz, Infiniti, Range Rover и BMW. Поэтому выпуск ограниченной серии Aurus Senat в виде SUV состоится лишь в следующем году.