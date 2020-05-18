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Роза Сябитова о мужских секретах: "При выяснении отношений мой любимый поставил мне в упрёк безразличие к нему и его жизни"

Роза Сябитова поговорила со своими подписчиками в Instagram о мужских секретах. Знаменитость рассказала, что однажды при выяснении отношений возлюбленный поставил ей в упрёк безразличие к нему и его жизни.
Роза Сябитова о мужских секретах: "При выяснении отношений мой любимый поставил мне в упрёк безразличие к нему и его жизни"

Роза Сябитова опубликовала фотографию, на которой она что-то рассказывает. В комментарии телеведущая написала, что однажды ее любимый мужчина заявил, что его бывшая жена не только проверяла, на работе ли он, но ещё неожиданно появлялась в офисе и не пропускала ни одной корпоративной вечеринки. Он отметил, что именно такое поведение заставляло его трижды подумать, когда он собирался поддаться искушению. Роза Сябитова удавлена тому, что такое отношение женщины для него было свидетельством привязанности к нему, которая глубоко ценит их отношения и стремится защитить их любовь.

После этого разговора телеведущая пришла к выводу, что многие мужчины лояльно относятся к женским проверкам, что заставляет их оставаться верными, боясь наказания. В конце своей публикации Роза Сябитова написала: "Вот такая мужская философия!".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:41

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