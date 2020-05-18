В Самаре откроется первая «умная» дорога в России
В Самаре откроется первая «умная» дорога в России, идущая до Сызрани. В случае успеха подобные трассы появятся по всей стране. Проект реализуется для активного использования беспилотных автомобилей.
«Умная» дорога представляет собой нейросеть, подсказывающую водителю о препятствиях впереди. Вдоль самарских автомагистралей в рамках проекта проложили тысячи километров оптоволокна. Все данные, полученные в ходе акустического мониторинга, после анализа поступают автовладельцам. Система способна, к примеру, распознать шаги пешехода по вибрации.
Эксперты не исключают, что спрос на беспилотники начнет расти, но пока они не стали использоваться повсеместно «умная» дорога поможет предупредить об открытом колодце или приближающейся технике.
«Умная» дорога представляет собой нейросеть, подсказывающую водителю о препятствиях впереди. Вдоль самарских автомагистралей в рамках проекта проложили тысячи километров оптоволокна. Все данные, полученные в ходе акустического мониторинга, после анализа поступают автовладельцам. Система способна, к примеру, распознать шаги пешехода по вибрации.
Эксперты не исключают, что спрос на беспилотники начнет расти, но пока они не стали использоваться повсеместно «умная» дорога поможет предупредить об открытом колодце или приближающейся технике.
«Водитель увидит на мониторе все идентифицированные датчиком события. Аналогичным способом система сможет предупреждать об опасных участках или авариях, то есть дорожная инфраструктура станет единым механизмом», - рассказал глава проекта «Цифровые дороги» Константин Голец.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:30