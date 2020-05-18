В Самаре откроется первая «умная» дорога в России

«Водитель увидит на мониторе все идентифицированные датчиком события. Аналогичным способом система сможет предупреждать об опасных участках или авариях, то есть дорожная инфраструктура станет единым механизмом», - рассказал глава проекта «Цифровые дороги» Константин Голец.





«Умная» дорога представляет собой нейросеть, подсказывающую водителю о препятствиях впереди. Вдоль самарских автомагистралей в рамках проекта проложили тысячи километров оптоволокна. Все данные, полученные в ходе акустического мониторинга, после анализа поступают автовладельцам. Система способна, к примеру, распознать шаги пешехода по вибрации.Эксперты не исключают, что спрос на беспилотники начнет расти, но пока они не стали использоваться повсеместно «умная» дорога поможет предупредить об открытом колодце или приближающейся технике.