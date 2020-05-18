"Захотелось побывать на фестивале ULTRA": Тимати пожаловался на режим самоизоляции





На странице Тимати в соцсети Instagram появилась серия публикаций, в которых рэп-исполнитель поделился воспоминаниями с фестиваля электронной музыки ULTRA. Артист побывал на мероприятии многие годы назад и до сих пор не имел возможности снова посетить Майами. Известно, что рэпер испытал ностальгию после участия в онлайн-фестивале VK Fest, где исполнил свои самые известные хиты. Хотя музыкант предварительно подчеркнул, что он доволен сложившейся ситуацией, большинство постов его подписчики сочли за жалобы.Несмотря на режим самоизоляции, Тимати является активным участником многих проектов. Днями ранее ему посчастливилось снятся в блоге Ляйсан Утяшевой. Знаменитый артист провел зарядку вместе с Павлом Волей, которая сопровождалась многочисленными шутками. Ранее Тимати сообщил, что почти все свободное время проводит с Анастасией Решетовой. Возлюбленные также уделяют много внимания своему годовалому сыну Ратмиру.