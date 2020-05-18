Наталья Бондарчук о разводе родителей: «Отец был красавцем и многие женщины хотели быть с ним»





В браке с Инной Макаровой Сергей Бондарчук прожил около 12 лет. Пара воспитывала совместную дочь Наталью, которая пошла по стопам именитых родителей и стала актрисой. В студии программы Корчевникова она рассказала, что отец в матери больше всего ценил талант, но при этом, даже полюбив другую, не смог предать супругу и подрастающую дочь, говоря друзьям, что уйдёт из семьи только в том случае, если таковым будет желание жены. В итоге о разводе первой заговорила Инна Макарова и в 1959 году супруги расстались.Наталья Бондарчук вспоминает, что отец был не только известным, но и красивым, поэтому на него обращали внимание многие женщины и, по слухам, одной из них была даже Элина Быстрицкая. Однако режиссёр влюбился в Ирину Скобцеву. Она стала третьей супругой Бондарчука, родила двух детей и пожертвовала ради мужа своей карьерой.