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Наталья Бондарчук о разводе родителей: «Отец был красавцем и многие женщины хотели быть с ним»

Отечественная киноактриса Наталья Бондарчук в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» объяснила, почему развелись её родители – режиссёр Сергей Бондарчук и актриса Инна Макарова. Артистка вспоминает, что её отец был красивым мужчиной и многие женщины мечтали быть с ним, но расставаться с женой по собственной инициативе он не хотел, возложив решение на избранницу.
Наталья Бондарчук о разводе родителей: «Отец был красавцем и многие женщины хотели быть с ним»

В браке с Инной Макаровой Сергей Бондарчук прожил около 12 лет. Пара воспитывала совместную дочь Наталью, которая пошла по стопам именитых родителей и стала актрисой. В студии программы Корчевникова она рассказала, что отец в матери больше всего ценил талант, но при этом, даже полюбив другую, не смог предать супругу и подрастающую дочь, говоря друзьям, что уйдёт из семьи только в том случае, если таковым будет желание жены. В итоге о разводе первой заговорила Инна Макарова и в 1959 году супруги расстались.

Наталья Бондарчук вспоминает, что отец был не только известным, но и красивым, поэтому на него обращали внимание многие женщины и, по слухам, одной из них была даже Элина Быстрицкая. Однако режиссёр влюбился в Ирину Скобцеву. Она стала третьей супругой Бондарчука, родила двух детей и пожертвовала ради мужа своей карьерой.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:00

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