Рубль на торгах опустился по отношению к доллару и евро





Доллар подорожал на 68 копеек и достиг 72,9 рубля. Евро окреп до 78,9 рубля (+72 копейки). Нефть марки Brent с поставками в июле отпускается за 33,89 доллара (+4,28%). Мировые котировки обновили месячный рекорд на фоне прогнозируемого спроса.13 апреля баррель нефти поднялся в цене до 33 долларов. Сегодня ночью стоимость «бочки» поднялась на 1,61% и составила 33,36 доллара. Подобная динамика говорит о стабилизации рынка после пролонгации договора ОПЕК+ о сокращении добычи.