АвтоВАЗ хочет выпустить новый автомобиль
Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» уже наладил тестовую сборку неизвестной новой модели. Габариты транспортного средства превышают ныне выпускаемые серийные версии автомобилей, собираемые на предприятиях компании.
Отметим, что в последние месяцы в концерне стараются не раскрывать много подробностей о будущих моделях. Около 2 лет назад компания пообещала выпустить более 25 новинок до 2028 года. Возможно, в этот перечень внесены определенные коррективы в связи с коронавирусом и падением продаж.
Эксперты предположили, что сейчас начата тестовая сборка нового 7-местного автомобиля, входящего в сегмент New B Family, который станет частью доработанной программы «Первый/Семейный автомобиль».
Отметим, что в последние месяцы в концерне стараются не раскрывать много подробностей о будущих моделях. Около 2 лет назад компания пообещала выпустить более 25 новинок до 2028 года. Возможно, в этот перечень внесены определенные коррективы в связи с коронавирусом и падением продаж.
Эксперты предположили, что сейчас начата тестовая сборка нового 7-местного автомобиля, входящего в сегмент New B Family, который станет частью доработанной программы «Первый/Семейный автомобиль».
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:59