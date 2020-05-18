АвтоВАЗ хочет выпустить новый автомобиль





Отметим, что в последние месяцы в концерне стараются не раскрывать много подробностей о будущих моделях. Около 2 лет назад компания пообещала выпустить более 25 новинок до 2028 года. Возможно, в этот перечень внесены определенные коррективы в связи с коронавирусом и падением продаж.Эксперты предположили, что сейчас начата тестовая сборка нового 7-местного автомобиля, входящего в сегмент New B Family, который станет частью доработанной программы «Первый/Семейный автомобиль».