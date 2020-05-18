Александр Задойнов вернулся на проект «Дом-2»

В начале апреля текущего года Александр Задойнов женился на девушке по имени Ксения. Спустя несколько недель после свадьбы в Сети начали распространяться слухи, что пара собралась на «Дом-2», чтобы проверить свои отношения. Позже сам Александр Задойнов сообщил, что их с Ксенией пара может стать достойным примером для участников проекта. Накануне стало известно, что молодой человек со своей женой уже находятся на реалити-шоу.Александр Задойнов опубликовал фото, сделанное на «Дом-2». В комментарии молодой человек написал: «Ещё один новый этап в нашей жизни. Главное вместе и навсегда». Пользователи Сети по-разному отнеслись к данной новости. Одни сообщили, что рады видеть Александра Задойнова в периметре. Другие посчитали, что молодой человек сделал ошибку, которая может разрушить его семью.