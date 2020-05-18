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Полина Гагарина станцевала с "Пухляшом" из клипа Little Big

Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big. Полина Гагарина решила станцевать под песню UNO с молодым артистом.

Группа Little Big должна была выступить на "Евровидении-2020" с композицией UNO. Поскольку мероприятие в Роттердаме отменили из-за пандемии COVID-19, некоторые звезды российского шоу-бизнеса решили встретить конкурс в условиях карантина. На странице Полины Гагариной в соцсети Instagram появился новый видеоролик, в котором певица перетанцевала известного хореографа Дмитрия Красилова. "Ребята, желаю вам написать ещё один хит для следующего года", - написала Гагарина в обращении к артистам из Little Big.

По словам исполнительницы, никто не мог представить себе, что песенный конкурс пройдет в подобном формате. Звезда добавила, что пока музыканты готовятся к состязанию в следующем году, она будет танцевать с Красиловым. Многие поклонники остались в восторге от ролика Гагариной и даже посоветовали ей составить компанию коллективу. Известно, что отмена "Евровидения-2020" стала первым случаем за всю его 65-летнюю историю, сообщает издание "Слово и Дело".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:38

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